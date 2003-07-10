Производственный календарь на 2023 год

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Производственный календарь — незаменимый помощник бухгалтера и кадровика. В нем содержится информация о количестве рабочих, выходных и праздничных дней, норме рабочего времени в 2023 году. Для удобства использования производственный календарь содержит как общеквартальные сведения о количестве рабочих и выходных дней, так и информацию по каждому месяцу. Бухгалтеру эти сведения помогут безошибочно и быстро начислить заработную плату, оплатить больничный лист, рассчитать отпуск, составить график работы. Работник сможет выбрать наиболее благоприятный для отпуска период. В календаре также обозначены профессиональные праздники 2023 года на конкретную дату.

Производственный календарь 2023 подскажет о переносе выходных и праздничных дней, а комментарий к нему подробно разъяснит представленные в календаре данные.

В Постановлении Правительства РФ предусматривается перенос в 2023 году следующих выходных дней:

с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля;

с воскресенья 8 января на понедельник 8 мая.

Производственный календарь на 2023 год при пятидневной рабочей неделе

I

квартал Январь пн вт ср чт пт сб вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Февраль пн вт ср чт пт сб вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22* 23 24 25 26 27 28 Март пн вт ср чт пт сб вс 1 2 3 4 5 6 7* 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Кол-во дней Янв Фев Мрт календарных 90

рабочих 57

вых./праздн. 33 31

17

14 28

18

10 31

22

9 Рабочие часы 40 ч. неделя 454,0

36 ч. неделя 408,4

24 ч. неделя 271,6 136,0

122,4

81,6 143,0

128,6

85,4 175,0

157,4

104,6 II

квартал Апрель пн вт ср чт пт сб вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Май пн вт ср чт пт сб вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Июнь пн вт ср чт пт сб вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Кол-во дней Апр Май Июн календарных 91

рабочих 61

вых./праздн. 30 30

20

10 31

20

11 30

21

9 Рабочие часы 40 ч. неделя 488,0

36 ч. неделя 439,2

24 ч. неделя 292,8 160,0

144,0

96,0 160,0

144,0

96,0 168,0

151,2

100,8 III

квартал Июль пн вт ср чт пт сб вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Август пн вт ср чт пт сб вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Сентябрь пн вт ср чт пт сб вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Кол-во дней Июл Авг Сен календарных 92

рабочих 65

вых./праздн. 27 31

21

10 31

23

8 30

21

9 Рабочие часы 40 ч. неделя 520,0

36 ч. неделя 468,0

24 ч. неделя 312,0 168,0

151,2

100,8 184,0

165,6

110,4 168,0

151,2

100,8 IV

квартал Октябрь пн вт ср чт пт сб вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Ноябрь пн вт ср чт пт сб вс 1 2 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Декабрь пн вт ср чт пт сб вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Кол-во дней Окт Ноя Дек календарных 92

рабочих 64

вых./праздн. 28 31

22

9 30

21

9 31

21

10 Рабочие часы 40 ч. неделя 511,0

36 ч. неделя 459,8

24 ч. неделя 306,2 176,0

158,4

105,6 167,0

150,2

99,8 168,0

151,2

100,8 Нормы рабочего времени в 2023 году Кол-во дней за 2023 год

календарных — 365

рабочие дни — 247

выходных/праздничных — 118 Рабочее время за 2023 год (в часах)

при 40-часовой неделе — 1 973,00

при 36-часовой неделе — 1 775,40

при 24-часовой неделе — 1 182,60 * Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час.

Производственный календарь 2023: комментарий

Подготовлен специалистами КонсультантПлюс

В данном производственном календаре приводится количество рабочих и выходных дней при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями.

Расширенную версию календаря с расчетом норм рабочего времени на месяцы, кварталы и 2023 год при 40-, 39-, 36-, 35-, 33-, 30-, 24-, 20-, 18-часовых рабочих неделях можно посмотреть здесь.

Нерабочие праздничные дни в 2023 году

Статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации установлены следующие нерабочие праздничные дни в Российской Федерации:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы; 7 января — Рождество Христово; 23 февраля — День защитника Отечества; 8 марта — Международный женский день; 1 мая — Праздник Весны и Труда; 9 мая — День Победы; 12 июня — День России; 4 ноября — День народного единства.

Согласно статье 6 ТК РФ законами и иными нормативно-правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации могут быть установлены дополнительные нерабочие праздничные дни. Соответствующая норма содержится также в "Постановлении" Президиума Верховного Суда РФ от 21.12.2011 N 20-ПВ11 и в пункте 8 письма Минтруда России от 10.07.2003 N 1139-21.

Дополнительно нерабочими праздничными днями могут объявляться религиозные праздники в порядке, предусмотренном ч. 7 ст. 4 Федерального закона от 26.09.1997 N 125-ФЗ.

Перенос выходных дней

В соответствии с частью 2 статьи 112 Трудового кодекса Российской Федерации при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день. Исключением из этого правила являются выходные дни, совпадающие с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января. Правительство Российской Федерации переносит два выходных дня из числа этих дней на другие дни в очередном календарном году.

В соответствии с частью пятой статьи 112 ТК РФ в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации.

В 2023 году в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.08.2022 N 1505 "О переносе выходных дней в 2023 году" перенесены следующие выходные дни:

с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля;

с воскресенья 8 января на понедельник 8 мая.

Поскольку Постановлением Правительства РФ в 2023 году перенесены два выходных дня (1 января и 8 января), то автоматически 7 января 2023 года не переносится на следующий после праздничного рабочий день.

Следовательно, с учетом переноса выходных дней в 2023 году "новогодние каникулы" для работников продлятся 9 дней - с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.

Длинные выходные ждут россиян также в феврале (23 - 26 февраля).

В 2023 году 8 марта выпадает на среду, и переносов в связи с этим праздником не будет.

В апреле - мае 2023 года работники будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая в связи с празднованием Праздника Весны и Труда, а также с 6 по 9 мая в связи с празднованием Дня Победы.

В июне период отдыха в связи с празднованием Дня России продлится 3 дня (10 - 12 июня), а в ноябре в связи с празднованием Дня народного единства - с 4 по 6 ноября 2023 года.

Определение нормы рабочего времени

В соответствии с Порядком, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 13.08.2009 N 588н, норма рабочего времени исчисляется в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени в неделю по расчетному графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и воскресенье исходя из продолжительности ежедневной работы (смены). Так, при 40-часовой рабочей неделе норма рабочего времени - 8 часов, при продолжительности рабочей недели 36 часов она составит 7,2 часа, при 24-часовой рабочей неделе - 4,8 часа.

Исчисленная в указанном порядке норма рабочего времени распространяется на все режимы труда и отдыха.

В соответствии с частью 1 статьи 95 ТК РФ продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. В 2023 году работники будут работать на один час меньше 22 февраля, 7 марта, 3 ноября.

Следует учитывать, что в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 13 августа 2009 года N 588н, в тех случаях, когда в соответствии с решением Правительства Российской Федерации выходной день переносится на рабочий день, продолжительность работы в этот день (бывший выходной) должна соответствовать продолжительности рабочего дня, на который перенесен выходной день.

Таким образом, всего в 2023 году для работников с пятидневной рабочей неделей будет 3 рабочих дня с сокращенной продолжительностью на один час.

Примеры

В январе 2023 года при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями будет 17 рабочих дней и 14 выходных дней.

Норма рабочего времени в январе 2023 года составит:

при 40-часовой рабочей неделе - 136 ч (8 ч x 17 дней); при 36-часовой рабочей неделе - 122,4 ч (7,2 ч x 17 дней); при 24-часовой рабочей неделе - 81,6 ч (4,8 ч x 17 дней).

В 2023 году в целом при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями будет 247 рабочих дней, в том числе 3 сокращенных на один час рабочих дня, указанных выше, и 118 выходных и нерабочих праздничных дней.

Норма рабочего времени в 2023 году в целом составит:

при 40-часовой рабочей неделе - 1 973 ч (8 ч x 247 дней - 3 ч = 1 973 ч); при 36-часовой рабочей неделе - 1 775,4 ч (7,2 ч x 247 дней - 3 ч = 1 775,4 ч); при 24-часовой рабочей неделе - 1 182,6 ч (4,8 ч x 247 дней - 3 ч = 1 182,6 ч).

Комментарий к производственному календарю на 2023 год

подготовлен специалистами АО «КонсультантПлюс»

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