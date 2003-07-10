Производственный календарь на 2023 год
Производственный календарь — незаменимый помощник бухгалтера и кадровика. В нем содержится информация о количестве рабочих, выходных и праздничных дней, норме рабочего времени в 2023 году. Для удобства использования производственный календарь содержит как общеквартальные сведения о количестве рабочих и выходных дней, так и информацию по каждому месяцу. Бухгалтеру эти сведения помогут безошибочно и быстро начислить заработную плату, оплатить больничный лист, рассчитать отпуск, составить график работы. Работник сможет выбрать наиболее благоприятный для отпуска период. В календаре также обозначены профессиональные праздники 2023 года на конкретную дату.
Производственный календарь 2023 подскажет о переносе выходных и праздничных дней, а комментарий к нему подробно разъяснит представленные в календаре данные.
|
См. также:
Читайте новости для бухгалтера и для специалиста по кадрам
В Постановлении Правительства РФ предусматривается перенос в 2023 году следующих выходных дней:
- с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля;
- с воскресенья 8 января на понедельник 8 мая.
Производственный календарь на 2023 год при пятидневной рабочей неделе
I
квартал
|Январь
|пн
|вт
|ср
|чт
|пт
|сб
|вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|Февраль
|пн
|вт
|ср
|чт
|пт
|сб
|вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22*
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|Март
|пн
|вт
|ср
|чт
|пт
|сб
|вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7*
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
календарных 90
рабочих 57
вых./праздн. 33
31
17
14
28
18
10
31
22
9
40 ч. неделя 454,0
36 ч. неделя 408,4
24 ч. неделя 271,6
136,0
122,4
81,6
143,0
128,6
85,4
175,0
157,4
104,6
II
квартал
|Апрель
|пн
|вт
|ср
|чт
|пт
|сб
|вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|Май
|пн
|вт
|ср
|чт
|пт
|сб
|вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|Июнь
|пн
|вт
|ср
|чт
|пт
|сб
|вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
календарных 91
рабочих 61
вых./праздн. 30
30
20
10
31
20
11
30
21
9
40 ч. неделя 488,0
36 ч. неделя 439,2
24 ч. неделя 292,8
160,0
144,0
96,0
160,0
144,0
96,0
168,0
151,2
100,8
III
квартал
|Июль
|пн
|вт
|ср
|чт
|пт
|сб
|вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|Август
|пн
|вт
|ср
|чт
|пт
|сб
|вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|Сентябрь
|пн
|вт
|ср
|чт
|пт
|сб
|вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
календарных 92
рабочих 65
вых./праздн. 27
31
21
10
31
23
8
30
21
9
40 ч. неделя 520,0
36 ч. неделя 468,0
24 ч. неделя 312,0
168,0
151,2
100,8
184,0
165,6
110,4
168,0
151,2
100,8
IV
квартал
|Октябрь
|пн
|вт
|ср
|чт
|пт
|сб
|вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|Ноябрь
|пн
|вт
|ср
|чт
|пт
|сб
|вс
|1
|2
|3*
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|Декабрь
|пн
|вт
|ср
|чт
|пт
|сб
|вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
календарных 92
рабочих 64
вых./праздн. 28
31
22
9
30
21
9
31
21
10
40 ч. неделя 511,0
36 ч. неделя 459,8
24 ч. неделя 306,2
176,0
158,4
105,6
167,0
150,2
99,8
168,0
151,2
100,8
Нормы рабочего времени в 2023 году
Кол-во дней за 2023 год
календарных — 365
рабочие дни — 247
выходных/праздничных — 118
Рабочее время за 2023 год (в часах)
при 40-часовой неделе — 1 973,00
при 36-часовой неделе — 1 775,40
при 24-часовой неделе — 1 182,60
* Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час.
Производственный календарь 2023: комментарий
Подготовлен специалистами КонсультантПлюс
В данном производственном календаре приводится количество рабочих и выходных дней при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями.
Расширенную версию календаря с расчетом норм рабочего времени на месяцы, кварталы и 2023 год при 40-, 39-, 36-, 35-, 33-, 30-, 24-, 20-, 18-часовых рабочих неделях можно посмотреть здесь.
Нерабочие праздничные дни в 2023 году
Статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации установлены следующие нерабочие праздничные дни в Российской Федерации:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы;
7 января — Рождество Христово;
23 февраля — День защитника Отечества;
8 марта — Международный женский день;
1 мая — Праздник Весны и Труда;
9 мая — День Победы;
12 июня — День России;
4 ноября — День народного единства.
Согласно статье 6 ТК РФ законами и иными нормативно-правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации могут быть установлены дополнительные нерабочие праздничные дни. Соответствующая норма содержится также в "Постановлении" Президиума Верховного Суда РФ от 21.12.2011 N 20-ПВ11 и в пункте 8 письма Минтруда России от 10.07.2003 N 1139-21.
Дополнительно нерабочими праздничными днями могут объявляться религиозные праздники в порядке, предусмотренном ч. 7 ст. 4 Федерального закона от 26.09.1997 N 125-ФЗ.
Перенос выходных дней
В соответствии с частью 2 статьи 112 Трудового кодекса Российской Федерации при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день. Исключением из этого правила являются выходные дни, совпадающие с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января. Правительство Российской Федерации переносит два выходных дня из числа этих дней на другие дни в очередном календарном году.
В соответствии с частью пятой статьи 112 ТК РФ в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации.
В 2023 году в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.08.2022 N 1505 "О переносе выходных дней в 2023 году" перенесены следующие выходные дни:
- с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля;
- с воскресенья 8 января на понедельник 8 мая.
Поскольку Постановлением Правительства РФ в 2023 году перенесены два выходных дня (1 января и 8 января), то автоматически 7 января 2023 года не переносится на следующий после праздничного рабочий день.
Следовательно, с учетом переноса выходных дней в 2023 году "новогодние каникулы" для работников продлятся 9 дней - с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.
Длинные выходные ждут россиян также в феврале (23 - 26 февраля).
В 2023 году 8 марта выпадает на среду, и переносов в связи с этим праздником не будет.
В апреле - мае 2023 года работники будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая в связи с празднованием Праздника Весны и Труда, а также с 6 по 9 мая в связи с празднованием Дня Победы.
В июне период отдыха в связи с празднованием Дня России продлится 3 дня (10 - 12 июня), а в ноябре в связи с празднованием Дня народного единства - с 4 по 6 ноября 2023 года.
Определение нормы рабочего времени
В соответствии с Порядком, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 13.08.2009 N 588н, норма рабочего времени исчисляется в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени в неделю по расчетному графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и воскресенье исходя из продолжительности ежедневной работы (смены). Так, при 40-часовой рабочей неделе норма рабочего времени - 8 часов, при продолжительности рабочей недели 36 часов она составит 7,2 часа, при 24-часовой рабочей неделе - 4,8 часа.
Исчисленная в указанном порядке норма рабочего времени распространяется на все режимы труда и отдыха.
В соответствии с частью 1 статьи 95 ТК РФ продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. В 2023 году работники будут работать на один час меньше 22 февраля, 7 марта, 3 ноября.
Следует учитывать, что в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 13 августа 2009 года N 588н, в тех случаях, когда в соответствии с решением Правительства Российской Федерации выходной день переносится на рабочий день, продолжительность работы в этот день (бывший выходной) должна соответствовать продолжительности рабочего дня, на который перенесен выходной день.
Таким образом, всего в 2023 году для работников с пятидневной рабочей неделей будет 3 рабочих дня с сокращенной продолжительностью на один час.
Примеры
В январе 2023 года при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями будет 17 рабочих дней и 14 выходных дней.
Норма рабочего времени в январе 2023 года составит:
при 40-часовой рабочей неделе - 136 ч (8 ч x 17 дней);
при 36-часовой рабочей неделе - 122,4 ч (7,2 ч x 17 дней);
при 24-часовой рабочей неделе - 81,6 ч (4,8 ч x 17 дней).
В 2023 году в целом при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями будет 247 рабочих дней, в том числе 3 сокращенных на один час рабочих дня, указанных выше, и 118 выходных и нерабочих праздничных дней.
Норма рабочего времени в 2023 году в целом составит:
при 40-часовой рабочей неделе - 1 973 ч (8 ч x 247 дней - 3 ч = 1 973 ч);
при 36-часовой рабочей неделе - 1 775,4 ч (7,2 ч x 247 дней - 3 ч = 1 775,4 ч);
при 24-часовой рабочей неделе - 1 182,6 ч (4,8 ч x 247 дней - 3 ч = 1 182,6 ч).
Комментарий к производственному календарю на 2023 год
подготовлен специалистами АО «КонсультантПлюс»
Архив производственных календарей
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993