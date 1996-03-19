Статья 12. Пенсия в связи с особыми условиями труда

Пенсия в связи с особыми условиями труда устанавливается:

Положение пункта "а" части первой статьи 12 в той мере, в какой оно распространяет предусмотренное им требование о наличии минимального 10-летнего стажа подземной работы, работы с вредными условиями труда и в горячих цехах, дающего право на пенсию по старости в связи с особыми условиями труда по достижении 50 лет и при общем трудовом стаже не менее 20 лет, на лиц, которые до вступления настоящего Закона в силу в соответствии с ранее действовавшими нормативными правовыми актами приобрели право на такую пенсию, поскольку имели стаж работы в производстве высокотоксичных и особо вредных радиоактивных веществ не менее 6 лет и общий трудовой стаж не менее 20 лет, - как аналогичное положению, ранее признанному Конституционным Судом Российской Федерации не соответствующим Конституции Российской Федерации, ее статьям 1 (часть 1), 19 (части 1 и 2), 39 (часть 1) и 55 (части 2 и 3), утрачивает силу и не подлежит применению судами, другими органами и должностными лицами (Определение Конституционного Суда РФ от 05.11.2002 N 320-О).

а) мужчинам - по достижении 50 лет и женщинам - по достижении 45 лет, если они соответственно трудились не менее 10 лет и 7 лет 6 месяцев на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах и их общий трудовой стаж не менее 20 и 15 лет.

Гражданам, имеющим не менее половины стажа на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах, пенсия назначается с уменьшением возраста, предусмотренного статьей 10 Закона, на один год за каждый полный год такой работы мужчинам и женщинам;

КонсультантПлюс: примечание. Постановлением Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 N 10 утвержден Список N 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту (по старости) на льготных условиях.

б) мужчинам - по достижении 55 лет и женщинам - по достижении 50 лет, если они трудились соответственно на работах с тяжелыми условиями труда не менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет и имеют общий трудовой стаж, указанный в статье 10 Закона.

Гражданам, имеющим не менее половины стажа на работах с тяжелыми условиями труда, пенсия назначается с уменьшением возраста, предусмотренного статьей 10 Закона, на один год за каждые два года и шесть месяцев такой работы мужчинам и за каждые два года такой работы женщинам;

КонсультантПлюс: примечание. Постановлением Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 N 10 утвержден Список N 2 производств, профессий, должностей и показателей с вредными и тяжелыми условиями труда, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту (по старости) на льготных условиях.

Абзац исключен. - Закон РФ от 03.04.1992 N 2654-1.

в) женщинам - по достижении 50 лет, если они проработали в качестве трактористов - машинистов в сельском хозяйстве, других отраслях народного хозяйства, а также машинистами строительных, дорожных и погрузочно - разгрузочных машин не менее 15 лет и имеют общий трудовой стаж, указанный в статье 10 Закона;

г) женщинам - по достижении 50 лет, если они трудились не менее 20 лет в текстильной промышленности на работах с повышенной интенсивностью и тяжестью;

КонсультантПлюс: примечание. Постановлением Правительства РФ от 01.03.1992 N 130 утвержден Список производств и профессий текстильной промышленности, работа в которых дает женщинам право на пенсию по возрасту по достижении 50 лет и при стаже работы в этих производствах и профессиях не менее 20 лет.

д) мужчинам - по достижении 55 лет, женщинам - по достижении 50 лет, если они трудились соответственно не менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет в качестве рабочих локомотивных бригад и работников отдельных категорий, непосредственно осуществляющих организацию перевозок и обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте и метрополитене (по списку профессий и должностей), а также водителей грузовых автомобилей непосредственно в технологическом процессе на шахтах, в рудниках, разрезах и рудных карьерах на вывозке угля, сланца, руды, породы и имеют общий трудовой стаж, указанный в статье 10 Закона;

КонсультантПлюс: примечание. Постановлением Правительства РФ от 24.04.1992 N 272 утвержден Список профессий рабочих локомотивных бригад, а также профессий и должностей работников отдельных категорий, непосредственно осуществляющих организацию перевозок и обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте и метрополитене, пользующихся правом на пенсионное обеспечение.

е) мужчинам - по достижении 55 лет, женщинам - по достижении 50 лет, если они трудились соответственно не менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет в экспедициях, партиях, отрядах, на участках и в бригадах непосредственно на полевых геолого - разведочных, поисковых, топографо - геодезических, геофизических, гидрографических, гидрологических, лесоустроительных и изыскательских работах и имеют общий трудовой стаж, указанный в статье 10 Закона.

При этом период работы непосредственно в полевых условиях от полугода до года учитывается за год работы, менее полугода - по фактической ее продолжительности, а на сезонных работах - в соответствии со статьей 94 настоящего Закона;

ж) мужчинам - по достижении 55 лет, женщинам - по достижении 50 лет, если они трудились соответственно не менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет в качестве рабочих, мастеров (в том числе старших) непосредственно на лесозаготовках и лесосплаве, включая обслуживание механизмов и оборудования (по списку профессий, должностей и производств), и имеют общий трудовой стаж, указанный в статье 10 Закона;

КонсультантПлюс: примечание. Постановлением Правительства РФ от 24.04.1992 N 273 утвержден Список профессий и должностей рабочих и мастеров (в том числе старших), занятых непосредственно на лесозаготовках и лесосплаве (включая обслуживание механизмов и оборудования), пользующихся правом на пенсию в связи с особыми условиями труда.

з) мужчинам - по достижении 55 лет, женщинам - по достижении 50 лет, если они трудились соответственно не менее 20 и 15 лет в качестве механизаторов (докеров - механизаторов) комплексных бригад на погрузочно - разгрузочных работах в портах и имеют общий трудовой стаж, указанный в статье 10 Закона;

и) мужчинам - по достижении 55 лет, женщинам - по достижении 50 лет, если они трудились соответственно не менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет в плавсоставе на судах морского, речного флота и флота рыбной промышленности (кроме судов портовых, постоянно работающих на акватории порта, служебно - вспомогательных, разъездных, пригородного и внутригородского сообщения) и имеют общий трудовой стаж, указанный в статье 10 Закона;

к) мужчинам - по достижении 55 лет и женщинам - по достижении 50 лет, если они трудились в качестве водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских пассажирских маршрутах не менее соответственно 20 и 15 лет и имеют общий трудовой стаж, указанный в статье 10 Закона;

л) мужчинам и женщинам - по достижении 40 лет, если они постоянно трудились спасателями в профессиональных аварийно - спасательных службах, профессиональных аварийно - спасательных формированиях (по перечню должностей и специальностей, утверждаемых Правительством Российской Федерации) не менее 15 лет и участвовали в ликвидации чрезвычайных ситуаций;

КонсультантПлюс: примечание. Постановлением Правительства РФ от 01.10.2001 N 702 утвержден Перечень должностей и специальностей работников, постоянно работавших спасателями в профессиональных аварийно - спасательных службах, профессиональных аварийно - спасательных формированиях и участвовавших в ликвидации чрезвычайных ситуаций, дающий право на пенсию в связи с особыми условиями труда.

(пп. "л" введен Федеральным законом от 22.08.1995 N 151-ФЗ)

м) мужчинам - по достижении 55 лет, женщинам - по достижении 50 лет, если они были заняты на работах с осужденными в качестве рабочих и служащих учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы (по списку работ и профессий, утверждаемому Правительством Российской Федерации), соответственно не менее 15 и 10 лет и имеют общий трудовой стаж, указанный в статье 10 Закона;

(пп. "м" введен Федеральным законом от 07.08.1996 N 109-ФЗ)

КонсультантПлюс: примечание. Постановлением Правительства РФ от 03.02.1994 N 85 утвержден Список работ, профессий и должностей работников учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, занятых на работах с осужденными, пользующихся правом на пенсию в связи с особыми условиями труда.

о) мужчинам и женщинам - по достижении 50 лет, если они проработали не менее 25 лет на должностях Государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел Российской Федерации (пожарной охраны Министерства внутренних дел, противопожарных и аварийно - спасательных служб Министерства внутренних дел), предусмотренных перечнем оперативных должностей Государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденным министром внутренних дел Российской Федерации.

КонсультантПлюс: примечание. По вопросу, касающемуся пенсионного обеспечения работников Государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел РФ, см. Указание Минсоцзащиты РФ от 19.03.1996 N 1-2-У.

(пп. "о" введен Федеральным законом от 27.12.1995 N 211-ФЗ)

Списки соответствующих работ (профессий и должностей), с учетом выполнения которых пенсия устанавливается при пониженном пенсионном возрасте, утверждаются в порядке определяемом Правительством Российской Федерации по согласованию с Пенсионным фондом Российской Федерации.

(в ред. Законов РФ от 27.12.1991 N 2121-1, от 06.02.1992 N 2294-1)